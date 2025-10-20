Скидки
Факел — Ротор, результат матча 20 октября 2025, счёт 4:0, 15-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» разгромил «Ротор» и оторвался в турнирной таблице Первой лиги
Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались воронежский «Факел» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов из Ярославля. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Россия — Лига PARI . 15-й тур
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
4 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Пуси – 42'     2:0 Пуси – 47'     3:0 Гонгадзе – 74'     4:0 Гонгадзе – 90+2'    

Первый гол в матче забил нападающий «Факела» Белайди Пуси в конце первого тайма на 42-й минуте. На 47-й минуте Пуси оформил дубль. Форвард хозяев поля Георгий Гонгадзе своим голом на 74-й минуте довёл счёт до разгромного. Гонгадзе вторым голом на 90+2-й минуте установил окончательный счёт в матче – 4:0.

По итогам встречи «Факел», набравший 33 очка, оторвался от конкурентов и возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Ротор» с 25 очками располагается на пятой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
