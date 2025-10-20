«Факел» разгромил «Ротор» и оторвался в турнирной таблице Первой лиги

Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались воронежский «Факел» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов из Ярославля. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Первый гол в матче забил нападающий «Факела» Белайди Пуси в конце первого тайма на 42-й минуте. На 47-й минуте Пуси оформил дубль. Форвард хозяев поля Георгий Гонгадзе своим голом на 74-й минуте довёл счёт до разгромного. Гонгадзе вторым голом на 90+2-й минуте установил окончательный счёт в матче – 4:0.

По итогам встречи «Факел», набравший 33 очка, оторвался от конкурентов и возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Ротор» с 25 очками располагается на пятой строчке.