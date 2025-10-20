Акинфеев: на первом месте у Капелло стояла просто-таки драконовская дисциплина

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от работы под руководством бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло.

«Фабио Капелло, который возглавил сборную в июле 2012 года, был иконой итальянской моды. Да и вообще иконой. «Милан», «Реал» Мадрид, «Рома», «Ювентус», сборная Англии… Послужной список говорил сам за себя. На первом месте у итальянца стояла просто-таки драконовская дисциплина. Нельзя было прийти на завтрак, обед или ужин в тапочках, даже если у тебя были больные сбитые пальцы, синие ногти и распухшие щиколотки. Ты должен был замотать это пластырями, в обязательном порядке надеть носки, кроссовки, спортивную форму, причём непременно одинаковую. Все в шортах — значит, и ты в шортах. Если майки белые, они должны у всех быть белыми и отутюженными. Сесть за стол ты должен не когда тебе захочется, а в строго отведённое время. И встать из-за стола — тоже.

Если кто в глубине души и пытался поиронизировать над Капелло, это быстро прекратилось. Мы прошли отбор на чемпионат мира в Бразилию, проиграв Португалии, но по очкам опередив её и выйдя из группы с первого места. После этого уже как-то все поверили, что в подготовке мелочей не бывает, а сам Фабио всегда прав, какие бы действия он ни совершал.

Выходя на поле, ни один футболист не имел права сесть на мяч, за это Капелло карал просто нещадно. Одного из зенитовских игроков убрал за это с тренировки прямо на чемпионате мира. Иногда он, конечно же, перегибал палку в своих требованиях, но возражать никто не пытался. Всё-таки авторитет тренера реально подавлял.

До прихода Фабио в сборную мы никогда не летали на игры в цивильных костюмах. Но перед поездкой в Бразилию Капелло настоятельно потребовал, чтобы в костюмах были все — нам их специально пошили в Италии. Так мы и летели 15 часов — в пиджаках и галстуках.

В Фабио даже близко не было той надменности, которая отличала Адвоката, но дисциплина и пунктуальность были для него непреложной вещью.

В отношении чемпионата мира Капелло часто повторял, что основная задача команды в Бразилии — поднабраться игрового опыта к домашнему чемпионату мира 2018, но при этом считал, что мы должны дойти до четвертьфинала. Но случились две ничьих — с Кореей и Алжиром, мы уступили Бельгии, пусть и с минимальным счётом, и не сумели выйти в плей-офф», — приводит Sport24 слова Акинфеева со ссылкой на автобиографическую книгу вратаря, которая появится в продаже 6 ноября.