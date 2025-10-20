«Торпедо» и «Шинник» сыграли вничью в матче 15-го тура Первой лиги

Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Торпедо» и «Шинник». Команды играли на стадионе «Арена Химки» (Химки). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Станислав Матвеев из Троицка. Матч завершился со счётом 0:0.

Встреча проходила с игровым и территориальным преимуществом московской команды. Однако футболисты не смогли порадовать зрителей забитыми мячами.

После этого матча «Торпедо» набрало 11 очков, но это не помогло команде уйти с последнего места в турнирной таблице. У москвичей в нынешнем сезоне всего две победы. В активе «Шинника» 18 очков, клуб идёт на 10-й строчке.