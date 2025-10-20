Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Торпедо — Шинник, результат матча 20 октября 2025, счёт 0:0, 15-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» и «Шинник» сыграли вничью в матче 15-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Торпедо» и «Шинник». Команды играли на стадионе «Арена Химки» (Химки). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Станислав Матвеев из Троицка. Матч завершился со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 15-й тур
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 0
Шинник
Ярославль

Встреча проходила с игровым и территориальным преимуществом московской команды. Однако футболисты не смогли порадовать зрителей забитыми мячами.

После этого матча «Торпедо» набрало 11 очков, но это не помогло команде уйти с последнего места в турнирной таблице. У москвичей в нынешнем сезоне всего две победы. В активе «Шинника» 18 очков, клуб идёт на 10-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Урал», играя в меньшинстве, обыграл «Чайку» в матче 15-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android