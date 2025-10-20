«Арсенал» не будет обеспечивать дополнительную охрану тренеру «Атлетико» Диего Симеоне

Руководство «Арсенала» решило не добавлять дополнительных стюардов рядом со скамейкой запасных «Атлетико» на матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, чтобы обеспечить безопасность главного тренера гостей Диего Симеоне. В «Арсенале» считают, что домашние болельщики вряд ли будут высмеивать аргентинского тренера так, как это сделали болельщики «Ливерпуля», сообщает The Sun.

Гостевые и домашние трибуны на домашнем стадионе лондонского клуба «Эмирейтс» располагаются так, что тренеры находятся дальше от болельщиков по сравнению с «Энфилдом».

Симеоне отбыл дисквалификацию за стычку с болельщиками «Ливерпуля» на боковой линии в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, поэтому вернётся в свою техническую зону на «Эмирейтс».

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Атлетико» три очка, клуб располагается на 10-й строчке.