«Арсенал» не будет обеспечивать дополнительную охрану тренеру «Атлетико» Диего Симеоне

«Арсенал» не будет обеспечивать дополнительную охрану тренеру «Атлетико» Диего Симеоне
Руководство «Арсенала» решило не добавлять дополнительных стюардов рядом со скамейкой запасных «Атлетико» на матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, чтобы обеспечить безопасность главного тренера гостей Диего Симеоне. В «Арсенале» считают, что домашние болельщики вряд ли будут высмеивать аргентинского тренера так, как это сделали болельщики «Ливерпуля», сообщает The Sun.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Гостевые и домашние трибуны на домашнем стадионе лондонского клуба «Эмирейтс» располагаются так, что тренеры находятся дальше от болельщиков по сравнению с «Энфилдом».

Симеоне отбыл дисквалификацию за стычку с болельщиками «Ливерпуля» на боковой линии в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, поэтому вернётся в свою техническую зону на «Эмирейтс».

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Атлетико» три очка, клуб располагается на 10-й строчке.

