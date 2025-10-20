Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Людям нужно время, всё в порядке». Клопп — об игре «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

«Людям нужно время, всё в порядке». Клопп — об игре «Ливерпуля» в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе Арне Слота, который возглавил мерсисайдцев после ухода немецкого специалиста из клуба.

«После моего ухода из «Ливерпуля» мы со Слотом много общались. Он очень хороший парень. Он выжал максимум из этой команды, и они великолепным образом стали чемпионами. Дело не в том, что Арне хочет показать миру, на что он способен, а в том, как выжать максимум из этой команды, именно это он и сделал.

Перемены всегда имеют последствия, для них всегда нужно время. Если он сохранит ту же команду, что и в прошлом сезоне… Дарвин Нуньес, Луис Диас, например. Они играют как звёзды, но как только у них возникают проблемы, люди говорят, что нужны перемены.

Теперь же пришли новые футболисты, они действительно хорошие игроки, но пока что ничего не получается. Развитие требует времени, никто этого не может изменить, людям нужно время, чтобы адаптироваться к определённым вещам. Всё в порядке», – сказал Клопп на You-Tube-канале «The Diary of a CEO».

Материалы по теме
Юрген Клопп допустил своё возвращение в «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android