«Людям нужно время, всё в порядке». Клопп — об игре «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе Арне Слота, который возглавил мерсисайдцев после ухода немецкого специалиста из клуба.

«После моего ухода из «Ливерпуля» мы со Слотом много общались. Он очень хороший парень. Он выжал максимум из этой команды, и они великолепным образом стали чемпионами. Дело не в том, что Арне хочет показать миру, на что он способен, а в том, как выжать максимум из этой команды, именно это он и сделал.

Перемены всегда имеют последствия, для них всегда нужно время. Если он сохранит ту же команду, что и в прошлом сезоне… Дарвин Нуньес, Луис Диас, например. Они играют как звёзды, но как только у них возникают проблемы, люди говорят, что нужны перемены.

Теперь же пришли новые футболисты, они действительно хорошие игроки, но пока что ничего не получается. Развитие требует времени, никто этого не может изменить, людям нужно время, чтобы адаптироваться к определённым вещам. Всё в порядке», – сказал Клопп на You-Tube-канале «The Diary of a CEO».