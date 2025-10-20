Скидки
Хавбек «Барселоны» Педри собрал идеального футболиста, включив в список экс-игрока «Реала»

Комментарии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри в интервью для официального аккаунта «Золотого мяча» в социальной сети X собрал идеального игрока. Хавбек выбрал следующих футболистов.

Левая нога — Лионель Месси.

Правая нога — Неймар.

Передачи — Хави.

Завершение — Криштиану Роналду.

Дриблинг — Ламин Ямаль.

Игра в защите — Карлес Пуйоль.

Игра на втором этаже — Рональд Араухо.

Скорость — Нико Уильямс.

Футбольный интеллект — Андрес Иньеста.

На последней церемонии вручения «Золотого мяча» испанский полузащитник не попал в 10 лучших игроков, расположившись на 11-й строчке рейтинга. В нынешнем сезоне в 15 матчах во всех турнирах он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

