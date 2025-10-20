Скидки
Ковач — о матче с «Копенгагеном»: хотим завтра набрать здесь очки

Ковач — о матче с «Копенгагеном»: хотим завтра набрать здесь очки
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном», который состоится 21 октября на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
«Хотим завтра набрать здесь очки и пройти как можно дальше в турнире. После этого нам предстоит поездка в Манчестер, так что будет не легче. Мы хотели бы избежать раунда плей-офф и двух дополнительных игр. Пять из следующих шести игр будут выездными. Это значит, что нам, конечно, придётся много ездить. Обязательно сделаю несколько замен. К завтрашнему дню все полностью восстановятся. Так что каждый сможет снова играть все 90 минут», – приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

После двух туров общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» набрала четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Копенгаген» имеет в своём активе одно очко и располагается на 28-й строчке.

«Боруссия» прервала серию из девяти матчей без поражений, уступив «Баварии» в Бундеслиге
