Ковач — о матче с «Копенгагеном»: хотим завтра набрать здесь очки

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном», который состоится 21 октября на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

«Хотим завтра набрать здесь очки и пройти как можно дальше в турнире. После этого нам предстоит поездка в Манчестер, так что будет не легче. Мы хотели бы избежать раунда плей-офф и двух дополнительных игр. Пять из следующих шести игр будут выездными. Это значит, что нам, конечно, придётся много ездить. Обязательно сделаю несколько замен. К завтрашнему дню все полностью восстановятся. Так что каждый сможет снова играть все 90 минут», – приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

После двух туров общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» набрала четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Копенгаген» имеет в своём активе одно очко и располагается на 28-й строчке.