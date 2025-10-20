«Мьельбю» впервые в истории стал чемпионом Швеции

«Мьельбю» досрочно выиграл чемпионат Швеции по итогам 27 туров. Стоит отметить, это первое чемпионство команды в истории.

После 27 туров «Мьельбю» набрал 66 очков, «Хаммарбю», располагающийся с 55 очками на второй строчке, не имеет математических шансов стать первым. Топ-3 на данный момент замыкает ГАИС с 48 очками. «Мальмё», ставший чемпионом по итогам предыдущей кампании, за три тура до конца нынешнего сезона находится на четвёртой строчке Аллсвенскан с 45 очками.

Наиболее титулованным клубом Швеции на данный момент является «Мальмё», у которого 24 чемпионских трофея. На втором месте по этому показателю расположился «Гётеборг» (18), топ-3 замыкает АИК (13).