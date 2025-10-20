Скидки
Симеоне — о матче с «Арсеналом»: мы с нетерпением ждём отличного матча и победы

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится 21 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы с нетерпением ждём отличного матча и победы, которая нам так нужна, как на выезде, так и в Лиге чемпионов. Подойдём к завтрашнему матчу с максимальной ответственностью. У нас отличный состав. Мы начали сезон не очень удачно, но сейчас команда в отличной форме. В начале у нас были травмы, думаю, мы прибавили и теперь готовы конкурировать с кем угодно», – приводит слова Симеоне официальный аккаунт клуба в социальной сети Х.

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Атлетико» три очка и располагается на 10-й строчке.

