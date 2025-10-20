Шевалье, Ямаль, Мбаппе — в сборной самых дорогих игроков по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt представил сборную из самых дорогих футболистов мира по его версии. Самым дорогим игроком этой команды является 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, оценивающийся в € 200 млн.
Вратарь: Люка Шевалье («ПСЖ») — € 40 млн.
Защитники: Пау Кубарси («Барселона») — € 80 млн, Алессандро Бастони («Интер») — € 80 млн, Вильям Салиба («Арсенал») — € 80 млн.
Полузащитники: Джамал Мусиала («Бавария») — € 140 млн, Педри («Барселона») — € 140 млн, Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 180 млн, Ламин Ямаль («Барселона») — € 200 млн.
Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн, Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 180 млн, Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 150 млн.