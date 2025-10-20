Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шевалье, Ямаль, Мбаппе — в сборной самых дорогих игроков по версии Transfermarkt

Шевалье, Ямаль, Мбаппе — в сборной самых дорогих игроков по версии Transfermarkt
Комментарии

Портал Transfermarkt представил сборную из самых дорогих футболистов мира по его версии. Самым дорогим игроком этой команды является 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, оценивающийся в € 200 млн.

Вратарь: Люка Шевалье («ПСЖ») — € 40 млн.

Защитники: Пау Кубарси («Барселона») — € 80 млн, Алессандро Бастони («Интер») — € 80 млн, Вильям Салиба («Арсенал») — € 80 млн.

Полузащитники: Джамал Мусиала («Бавария») — € 140 млн, Педри («Барселона») — € 140 млн, Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 180 млн, Ламин Ямаль («Барселона») — € 200 млн.

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн, Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 180 млн, Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 150 млн.

Материалы по теме
Сафонов совсем не играет за «ПСЖ». А Шевалье и правда настолько хорош?
Сафонов совсем не играет за «ПСЖ». А Шевалье и правда настолько хорош?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android