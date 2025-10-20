Скидки
Клопп — о Криштиану Роналду: возвращение игроков никогда не помогает

Экс-тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как бы он отнёсся к возвращению португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», если бы возглавил клуб в 2013 году.

«Я не стал бы возвращать Погба. Он был сенсационным игроком, но такие вещи обычно не работают. Или Криштиану, мы все знаем, что он лучший игрок в мире, наряду с Лионелем Месси, но возвращение игроков никогда не помогает. В 2013 году речь шла не о Криштиану, может быть, о Поле, я даже не уверен, но идея была такой: мы собираем лучших игроков, а потом — вперёд», — сказал Клопп в интервью YouTube-каналу The Diary Of A CEO.

