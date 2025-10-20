Флик: теперь у меня больше эмоций: «Барселона» полностью меня изменила

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что в каталонском клубе он стал более эмоциональным по сравнению с периодом работы в «Баварии».

«Я не стал более нервным, хотя, возможно, мои эмоции теперь другие. Помню, когда я тренировал «Баварию», мы видели, как побеждаем «Барсу» со счётом 8:2, и я ни разу не улыбнулся после восьми голов. Теперь у меня больше эмоций: этот клуб полностью меня изменил. Могу сказать одно: я люблю этот клуб, я люблю «Барселону», люблю причастных к ней людей, это невероятно, и я отдаю этому клубу всего себя. Я живу ради клуба. Честно говоря, мне не нравится, когда я вижу себя по телевизору, и не хотел бы, когда мои внуки видели своего дедушку таким, так что, возможно, мне стоит изменить своё поведение», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.