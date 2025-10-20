Диего Симеоне: у «Арсенала» при Артете очень чёткая идентичность

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

«Нам предстоит встретиться с очень хорошей командой с невероятной игрой и характерным подходом к каждому матчу. Последние пять—шесть лет при Артете у «Арсенала» очень чёткая идентичность, он не идёт на компромиссы, наоборот, совершенствует эту идентичность. Они подписывают сильнейших игроков на те позиции, на которых, по их мнению, им следует прибавить, можно увидеть, как они выступали в последних сезонах: они заслужили успех, но не всегда могли его достичь. Мы выйдем на игру, в которой, как нам кажется, мы способны доставить им неприятности, однако знаем английский футбол. Это замечательный стадион, который оказывает сильную поддержку хозяевам. Ожидаем очень высокого темпа.

У нас впереди очень напряжённый матч, с большим давлением с их стороны на половине поля соперника. Они умеют отходить назад, но способны и перехватывать мяч, а также быстро выходить на фланг. Вижу очень чёткую схему игры, поэтому, основываясь на ней и на том, над чем мы работали, постараемся довести игру до того состояния, при котором, как надеемся, сможем переиграть их», — приводит слова Симеоне Cadena Ser.