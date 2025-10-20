«Факел» одержал крупнейшую победу с 2022 года

Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором воронежский «Факел» обыграл волгоградский «Ротор» со счётом 4:0. Это крупнейшая победа воронежцев с 16 апреля 2022 года, когда они разгромили «Текстильщик» со счётом 5:0 в гостях. После этого тура «огнеопасные» лидируют в Первой лиги с отрывом в четыре очка.

«Конечно, помню ту победу над «Текстильщиком». Очень здорово, что мы одержали крупную победу. Приятно, когда мячи находят путь в ворота. Это добавляет уверенности. И сегодня у нас многое получалось. Но обольщаться не надо, впереди очень много работы. Мы будем только прибавлять. Отдельно поблагодарю наших болельщиков. Такая заполняемость стадиона вечером понедельника – это очень круто. Наша общая победа», – подчеркнул главный тренер клуба Олег Василенко.

После 15 туров воронежский «Факел» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Вторую строчку занимает костромской «Спартак», у которого 29 очков после 15 игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Урал» (27) и «Родина» (26).