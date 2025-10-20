Скидки
Киву — о травмах «Интера»: для меня нет игроков стартового состава. Я доверяю всем

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о травмах игроков своей команды перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Юнионом», который состоится 21 октября на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
«Для меня нет игроков стартового состава, говорю об этом уже несколько месяцев. Доверяю всем своим футболистам, каждый может выйти на поле с первых минут. Рад, что в моём распоряжении такая сильная команда. Каждый может внести свой вклад в наши игры и в наше общее дело. Лаутаро Мартинес чувствует себя хорошо. Он переболел простудой и уже поправился. Тюраму нужно ещё несколько дней, даже не знаю, что вам сказать… Мы стараемся вернуть его как можно скорее. Судя по всему, с «Наполи» в выходные он не сыграет», – приводит слова Киву TUTTO mercato WEB.

После двух матчей общего этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал шесть очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

