Чемпионат Италии по футболу 2025/2026: результаты на 20 октября, календарь, таблица

Чемпионат Италии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица
В понедельник, 20 октября, завершился 7-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 7-го тура Серии А:

Суббота, 18 октября:

«Лечче» – «Сассуоло» – 0:0;
«Пиза» – «Верона» – 0:0;
«Торино» – «Наполи» – 1:0;
«Рома» – «Интер» – 0:1.

Воскресенье, 19 октября:

«Комо» – «Ювентус» – 2:0;
«Кальяри» – «Болонья» – 0:2;
«Дженоа» – «Парма» – 0:0;
«Аталанта» – «Лацио» – 0:0;
«Милан» – «Фиорентина» – 2:1.

Понедельник, 20 октября:

«Кремонезе» – «Удинезе» – 1:1.

Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Милан», набравший 16 очков. По 15 очков у «Интера», «Наполи» и «Ромы». В нижней части таблицы находятся «Фиорентина» (3), «Пиза» (3) и «Дженоа» (3).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
