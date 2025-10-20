«Кремонезе» и «Удинезе» сыграли вничью в 7-м туре Серии А

Завершился матч 7-го тура Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Кремонезе» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Джованни Цини» (Кремона, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Микаэль Фаббри. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Филиппо Терраччано. Защитник отличился на четвёртой минуте встречи. Во втором тайме на 51-й минуте нападающий Николо Дзаньоло, известный по игре за столичную «Рому», сравнял счёт.

По итогам встречи «Кремонезе» с 10 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с девятью очками располагается на 11-й строчке.