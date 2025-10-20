«Будет счастьем, если они удержатся в РПЛ». Червиченко — о смене руководства в «Ростове»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном влиянии смены руководства «Ростова» на результаты команды.

— Насколько, по вашему мнению, смена руководства для «Ростова» может быть сейчас трагичной?

— Максимально, если вслед за Арутюнянцем уйдёт Рыскин, а потом и ключевые игроки. За трансферы этих футболистов, как я понимаю, «Ростов» не платил, а получал игроков по каким-то договорённостям. Думаю, что в таком случае для «Ростова» будет счастьем, если они удержатся в Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

— В медиа активно говорят, что сменщиком Арутюнянца в «Ростове» станет Саввиди. Насколько ему может быть интересно сейчас развитие клуба?

— Понятия не имею. Но он уже участвовал в ростовском футболе. В его жизни я чего-то не припоминаю никаких достижений — ни кубков, ни медалей. Всё это происходило без его участия. Жизнь идёт, люди набираются опыта. Может, он набрался опыта в Греции и хочет перенести его сюда. Мне кажется, это не пойдёт на пользу ростовскому футболу, — приводит слова Червиченко Legalbet.

На данный момент ростовчане располагаются на 10-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.