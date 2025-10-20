Маттеус — о Кейне: не вижу в мире лучшего нападающего

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус высказался о 32-летнем английском нападающем «Баварии» Гарри Кейне.

«Сейчас не вижу в мире лучшего нападающего, чем Гарри Кейн. Не только из-за его голов, но и из-за его универсальности и позиций, на которых он играет. Он проявил свои качества распасовщика и дриблёра. Кейн одновременно бомбардир, плеймейкер, игрок бокс-ту-бокс и игрок штрафной. Никогда не видел, чтобы Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе делали подкаты в своей штрафной, как это сделал Кейн на 88-й минуте с Дортмундом. Глядя на игру Гарри, начинаешь задаваться вопросом, почему он занял лишь 13-е место в голосовании за «Золотой мяч». Если продолжит в том же духе, возможно, сможет выиграть награду в следующем году, но это будет только при условии успеха команды в нынешнем сезоне», – приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне Кейн провёл 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи.