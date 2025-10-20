«Алавес» и «Валенсия» не забили голов в матче 9-го тура Ла Лиги

Завершён матч 9-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Алавес» (Витория) и «Валенсия». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» (Витория). В качестве главного арбитра матча выступил Иосу Апестегия.

После этой игры «Алавес» с 12 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице всшего дивизиона испанского первенства, «Валенсия» с девятью очками находится на 14-й строчке.

В следующем туре «Алавес» 26 октября сыграет в гостях с «Райо Вальекано», «Валенсия» 25 октября примет на своём поле «Вильярреал».

В предыдущем туре «Алавес» обыграл «Эльче» (3:1), а «Валенсия» уступила «Жироне» (1:2).