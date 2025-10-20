Скидки
Червиченко высказался о периоде работы Арутюнянца в качестве президента «Ростова»

Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил период работы Арташеса Арутюнянца на посту президента «Ростова».

— Можно ли назвать работу Арташеса Владимировича в «Ростове» стабильной?
— Стабильная работа — это когда не слухи вокруг тебя распространяются, а когда никто не имеет никаких претензий. Не припоминаю, чтобы игроки «Ростова» массово обращались в КДК по поводу долгов. Помню, что клубу на какой-то промежуток времени не разрешали регистрировать футболистов.

Иногда такие вещи делаются, чтобы взбодрить спонсоров. Давайте не путать такие тактические публичные выступления с тем, что происходит на самом деле. По крайней мере, клуб выступал всё время стабильно и никогда угрозы вылета не было. Наоборот, команда всё время замахивалась на что-то серьёзное. Вспомните прошлый сезон, финал Кубка России, проигранный по пенальти.

После зимней паузы, думаю, это всё станет просто яркими воспоминаниями для ростовчан. Сколько продлится эта эпоха серости? — приводит слова Червиченко Legalbet.

На данный момент ростовчане располагаются на 10-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

