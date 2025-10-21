Ла Лига пригрозила игрокам принять меры из-за протестов против матча в США

Руководство Ла Лиги направило письмо в Ассоциацию испанских футболистов (AFE) с целью предупреждения о возможных последствиях протестов игроков чемпионата Испании. Об этом сообщает AS.

По информации испанского издания, представители профсоюза утверждают, что не опасаются предупреждения, поскольку жест футболистов не содержал в себе чего-либо, нарушающего правовые нормы. Но капитаны команд расценили письмо функционеров как давление на AFE. Кроме того, игроки возмущены цензурой со стороны лиги, так как в телетрансляциях не показывали протест игроков.

Напомним, каждый матч 9-го тура Ла Лиги начался с 15-секундной паузы в начале игры, тем самым футболисты выражают несогласие с проведением встречи 17-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США на стадионе «Хард Рок» в Майами.