Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ла Лига пригрозила игрокам принять меры из-за протестов против матча в США

Ла Лига пригрозила игрокам принять меры из-за протестов против матча в США
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство Ла Лиги направило письмо в Ассоциацию испанских футболистов (AFE) с целью предупреждения о возможных последствиях протестов игроков чемпионата Испании. Об этом сообщает AS.

По информации испанского издания, представители профсоюза утверждают, что не опасаются предупреждения, поскольку жест футболистов не содержал в себе чего-либо, нарушающего правовые нормы. Но капитаны команд расценили письмо функционеров как давление на AFE. Кроме того, игроки возмущены цензурой со стороны лиги, так как в телетрансляциях не показывали протест игроков.

Материалы по теме
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

Напомним, каждый матч 9-го тура Ла Лиги начался с 15-секундной паузы в начале игры, тем самым футболисты выражают несогласие с проведением встречи 17-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США на стадионе «Хард Рок» в Майами.

Материалы по теме
В трансляции матча «Овьедо» – «Эспаньол» не показали протест футболистов против игры в США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android