«Атлетико» подал жалобу в УЕФА из-за отсутствия горячей воды на стадионе «Арсенала»

Мадридский «Атлетико» подал жалобу в УЕФА на лондонский «Арсенал», который якобы не смог предоставить горячую воду для игроков команды после тренировки на стадионе «Эмирейтс», сообщает Marca.

Футболисты испанской команды не смогли принять душ. Клуб сообщил о проблеме персоналу стадиона, но просьбы были проигнорированы. Игроки были вынуждены поехать в свой отель в центре Лондона.

Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится 21 октября.

После двух матчей общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Атлетико» три очка, клуб располагается на 10-й строчке.