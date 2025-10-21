Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 9-го тура и турнирная таблица

Скидки
Чемпионат Испании по футболу 2025/2026: результаты матчей 9-го тура, турнирная таблица

В понедельник, 20 октября, завершился 9-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 9-го тура испанской Ла Лиги:

Пятница, 17 октября:

«Овьедо» – «Эспаньол» — 0:2.

Суббота, 18 октября:

«Севилья» – «Мальорка» — 1:3;
«Барселона» – «Жирона» — 2:1;
«Вильярреал» – «Бетис» — 2:2;
«Атлетико» Мадрид – «Осасуна» — 1:0.

Воскресенье, 19 октября:

«Эльче» – «Атлетик» Бильбао — 0:0;
«Сельта» – «Реал Сосьедад» — 1:1;
«Леванте» – «Райо Вальекано» — 0:3;
«Хетафе» – «Реал» Мадрид — 0:1;
«Алавес» – «Валенсия» — 0:0.

По итогам 9-го тура турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет мадридский «Реал» — у команды 24 очка, на втором месте с 22 очками располагается «Барселона», на третьей строчке с 17 очками находится «Вильярреал», топ-4 с 16 очками замыкает «Атлетико» Мадрид. В нижней части таблицы находятся «Реал Сосьедад», «Овьедо» и «Жирона» — у этих команд по шесть очков.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Что творит Витсель в 36! Забил «Барсе» в падении, но та взяла дерби на последних секундах
