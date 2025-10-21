Игрок «Реала» Карвахаль раскритиковал проведение матча «Вильярреал» — «Барселона» в США

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о проведении матча 17-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США на стадионе «Хард Рок» в Майами.

«Проведение матча «Вильярреал» — «Барселона» в Майами, безусловно, означает искажение результатов соревнований. Эта ситуация не позволяет всем командам Ла Лиги соревноваться в одинаковых условиях», – приводит слова Карвахаля аккаунт De Marke Sports в соцсети X.

Напомним, Ассоциация испанских футболистов (AFE) при поддержке капитанов команд Ла Лиги на официальном сайте объявила, что в каждой матче 9-го тура в начале встречи игроки будут протестовать против проведение матча чемпионата Испании за рубежом.