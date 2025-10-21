Гвардиола – о Шерки: один из самых талантливых игроков, которых я видел

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о 22-летнем французском атакующем полузащитнике команды Райане Шерки.

«Шерки — один из самых талантливых игроков, которых я видел в своей карьере. Технически он на высоте. Вопрос в том, как он адаптируется и читает игру. Каждый раз, когда он получает мяч, ситуация в эпизоде улучшается. Он больше не чувствует давления», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Шерки перешёл в «Манчестер Сити» из «Лиона» летом 2025 года за € 45 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл три матча за клуб в английской Премьер-лиге, в которых забил один мяч.