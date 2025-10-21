Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола – о Шерки: один из самых талантливых игроков, которых я видел

Гвардиола – о Шерки: один из самых талантливых игроков, которых я видел
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о 22-летнем французском атакующем полузащитнике команды Райане Шерки.

«Шерки — один из самых талантливых игроков, которых я видел в своей карьере. Технически он на высоте. Вопрос в том, как он адаптируется и читает игру. Каждый раз, когда он получает мяч, ситуация в эпизоде улучшается. Он больше не чувствует давления», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Шерки перешёл в «Манчестер Сити» из «Лиона» летом 2025 года за € 45 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл три матча за клуб в английской Премьер-лиге, в которых забил один мяч.

Материалы по теме
«Не можем всегда полагаться на Эрлинга». Гвардиола — о влиянии Холанда на игру «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android