Экс-тренер «Монако» Клеман может вернуться в Лигу 1 — Footmercato

Бывший главный тренер «Монако» Филипп Клеман может возглавить «Ренн» из Лиги 1. Об этом сообщает Footmercato.

По данным источника, руководство красно-чёрных высоко оценивает специалиста. Нынешним главным тренером команды является Хабиб Бей, на данный момент «Ренн» располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, в активе команды 11 очков.

Ранее Клеман также работал с «Брюгге», «Генком» и клубом «Васланд-Беверен». Последним местом работы бельгийского специалиста к этому моменту является шотландский «Рейнджерс», который тот покинул в феврале 2025 года. На протяжении тренерской карьеры Клеман выигрывал чемпионат Бельгии с «Генком» и Брюгге» (дважды), а также брал с чёрно-синими Суперкубок страны.