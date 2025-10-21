Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Англии по футболу 2025/2026: результаты матчей 8-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Англии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 20 октября, завершился 8-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 8-го тура английской Премьер-лиги:

Суббота, 18 октября:

«Ноттингем Форест» – «Челси» — 0:3;
«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Ньюкасл Юнайтед» — 2:1;
«Бёрнли» – «Лидс Юнайтед» — 2:0;
«Кристал Пэлас» – «Борнмут» — 3:3;
«Манчестер Сити» – «Эвертон» — 2:0;
«Сандерленд» – «Вулверхэмптон» — 2:0;
«Фулхэм» – «Арсенал» — 0:1.

Воскресенье, 19 октября:

«Тоттенхэм Хотспур» – «Астон Вилла» — 1:2;
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» — 1:2.

Понедельник, 20 октября:

«Вест Хэм Юнайтед» – «Брентфорд» — 0:2.

По итогам 8-го тура турнирную таблицу АПЛ с 19 очками возглавляет «Арсенал», на втором месте с 16 очками располагается «Манчестер Сити», на третьей строчке с 15 очками находится «Ливерпуль», топ-4 замыкает «Борнмут» — у этой команды тоже 15 очков. В нижней части таблицы находятся «Ноттингем Форест» (5), «Вест Хэм Юнайтед» (4) и «Вулверхэмптон» (2).

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ливерпуль» в играх с «МЮ» реально прокляли. Победу для гостей вырвал Магуайр!
«Ливерпуль» в играх с «МЮ» реально прокляли. Победу для гостей вырвал Магуайр!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android