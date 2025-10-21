Чемпионат Англии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 20 октября, завершился 8-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 8-го тура английской Премьер-лиги:
Суббота, 18 октября:
«Ноттингем Форест» – «Челси» — 0:3;
«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Ньюкасл Юнайтед» — 2:1;
«Бёрнли» – «Лидс Юнайтед» — 2:0;
«Кристал Пэлас» – «Борнмут» — 3:3;
«Манчестер Сити» – «Эвертон» — 2:0;
«Сандерленд» – «Вулверхэмптон» — 2:0;
«Фулхэм» – «Арсенал» — 0:1.
Воскресенье, 19 октября:
«Тоттенхэм Хотспур» – «Астон Вилла» — 1:2;
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» — 1:2.
Понедельник, 20 октября:
«Вест Хэм Юнайтед» – «Брентфорд» — 0:2.
По итогам 8-го тура турнирную таблицу АПЛ с 19 очками возглавляет «Арсенал», на втором месте с 16 очками располагается «Манчестер Сити», на третьей строчке с 15 очками находится «Ливерпуль», топ-4 замыкает «Борнмут» — у этой команды тоже 15 очков. В нижней части таблицы находятся «Ноттингем Форест» (5), «Вест Хэм Юнайтед» (4) и «Вулверхэмптон» (2).