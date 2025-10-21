«Фулхэм» хочет продлить контракт с Марку Силвой — The Athletic

«Фулхэм» намерен продлить трудовой договор с главным тренером команды Марку Силвой. Об этом сообщает The Athletic.

Нынешний контракт специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца текущего сезона и включает в себя опцию выкупа за £ 15 млн. По слухам, «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» ранее интересовались возможностью сотрудничества с этим тренером. «Дачники» хотят предложить специалисту долгосрочный контракт.

Силва работает в «Фулхэме» с 2021 года, в его послужном списке также есть «Эвертон», «Уотфорд», «Халл Сити», «Олимпиакос», «Спортинг» и «Эшторил». На данный момент «дачники» располагаются на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.