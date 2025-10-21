Скидки
«Маккаби» из Тель-Авива отказался от распространения билетов на матч ЛЕ с «Астон Виллой»

Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Маккаби» из Тель-Авива заявил, что решил отказаться от предоставления билетов своим болельщикам на матч Лиги Европы с «Астон Виллой».

«Благополучие и безопасность наших болельщиков превыше всего. Основываясь на горьком опыте, мы приняли решение отклонить любые заявки от болельщиков, желающих посетить выездной матч с «Астон Виллой». Наше решение следует воспринимать именно в этом контексте», – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Решение было принято, несмотря на вмешательство в ситуацию правительства Великобритании.

Напомним, клуб из Бирмингема не разрешил болельщикам израильской команды посетить встречу международного турнира из-за опасений о безопасности зрителей и местных жителей, опасаясь акций протеста против политики Израиля.

Матч Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Маккаби» из Тель-Авива состоится 6 ноября на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

