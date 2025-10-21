Скидки
Быстров раскритиковал тренера «Зенита» Семака за отношение к воспитанникам клуба

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров остался недоволен отношением главного тренера «Зенита» к своим воспитанникам. В своём последнем матче «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    

«Плакать хотелось не по игре, а потому что 2:0 ведут, Семак выпускает Дркушича, у него есть молодые футболисты, которые сидят. Смотришь это из тура в тур, 12 туров прошло, пацаны не получают никаких шансов, то смысл им сидеть в «Зените». Есть свои воспитанники, которые принесли чемпионство «Краснодару», которые также выпустились из нашей академии и играли, которым начали давать шанс», — сказал Быстров в программе «О, Родной Футбол!» на Youtube-канале.

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 23 очка.

