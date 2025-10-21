Мостовой отреагировал на ошибку Торопа перед голом Воробьёва с нулевого угла в дерби

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился мыслями об ошибке голкипера ЦСКА Владислава Торопа перед голом с нулевого угла форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва. Напомним, в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромно проиграл «Локомотиву» (0:3).

«Конечно, ошибка Торопа, когда ему назад мяч вернули. Зачем-то остановил, переложил, дождался нападающего. Выбей подальше, и всё! Воробьёв — красавчик. Побежал до конца и догнал мяч. Тороп тоже не ожидал. Стоял бы чуть впереди — спокойно поймал бы мяч. Такие моменты прекрасны. Мяч летит, летит и куда-то падает — и ты такой: «Ничего себе!» — приводит слова Мостового издание News.ru.

Тороп выступает за первую команду ЦСКА с 2021 года. За это время он провёл 47 матчей, пропустив 30 мячей и в 24 отыграл «на ноль». Воробьёв выступает в составе «Локомотива» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и семью результативными передачами.