Мостовой отреагировал на ошибку Торопа перед голом Воробьёва с нулевого угла в дерби

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился мыслями об ошибке голкипера ЦСКА Владислава Торопа перед голом с нулевого угла форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва. Напомним, в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромно проиграл «Локомотиву» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Конечно, ошибка Торопа, когда ему назад мяч вернули. Зачем-то остановил, переложил, дождался нападающего. Выбей подальше, и всё! Воробьёв — красавчик. Побежал до конца и догнал мяч. Тороп тоже не ожидал. Стоял бы чуть впереди — спокойно поймал бы мяч. Такие моменты прекрасны. Мяч летит, летит и куда-то падает — и ты такой: «Ничего себе!» — приводит слова Мостового издание News.ru.

Тороп выступает за первую команду ЦСКА с 2021 года. За это время он провёл 47 матчей, пропустив 30 мячей и в 24 отыграл «на ноль». Воробьёв выступает в составе «Локомотива» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и семью результативными передачами.

Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый!
