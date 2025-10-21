«Это игра на публику». Ледяхов – о главном тренере «Спартака» Станковиче

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о главном тренере клуба Деяне Станковиче.

«Естественно, ему нужно держать себя в руках. Мы знаем, что большую часть карьеры он провел в Италии, где игра на публику приветствуется. И, может быть, где‑то эти эмоции Станковича — это игра на публику. Пока вот эти карточки, которые он зарабатывает, вредят команде. Не только он, весь тренерский штаб бегает, не только к Станковичу могут быть какие‑то вопросы», — сказал Ледяхов в эфире «Матч ТВ».

С 19 сентября Станкович был дисквалифицирован на месяц за красную карточку в матче 8-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:2). На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. От лидирующего «Спартака» команда отстаёт на семь очков.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 25 октября в Москве, начало – 14:00 мск.