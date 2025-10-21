Скидки
Тренер сборной Испании высказался о конфликте с «Барселоной» из-за травмы Ямаля

Тренер сборной Испании высказался о конфликте с «Барселоной» из-за травмы Ямаля
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о конфликте с тренером «Барселоны Ханс-Дитер Фликом из-за травмы нападающего Ламина Ямаля. Ранее Флика выразил недовольство тем, что тренерский штаб сборной Испании активно задействовал Ямаля в матчах, несмотря на наличие у него болей.

«Я этого не понял, ведь он сам тоже был тренером сборной. В итоге каждый сам себя показывает своими поступками. Иногда я также не понимаю позицию клубов — хотя благодарен им за готовность идти навстречу. Все футболисты хотят играть за сборную. Да и сами клубы тоже заинтересованы в этом, потому что участие игроков в национальной команде повышает их ценность. Существует календарь, в котором заранее известно, сколько матчей можно провести. Нельзя жаловаться в ноябре, а потом, когда начинается новый год, говорить, что всё в порядке. Матчей много, и это серьёзная нагрузка для футболистов», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

3 октября каталонский клуб сообщил о возобновлении болей в области паха у нападающего Ямаля. Подчёркивалось, что 18-летний вингер пропустит две-три недели.

«Принимал обезболивающие, у него были проблемы». Ямаль поссорил «Барсу» и сборную Испании!
