Григорян назвал тренера, готовившего команду в функциональном плане лучше всех в России

Российский тренер и футбольный телеэксперт Александр Григорян поделился мыслями об игре и функциональной составляющей «Балтики» при главном тренере Андрее Талалаеве в Российской Премьер-Лиге.

«Балтика» с огромным преимуществом лидирует в чемпионате по проценту выигранных единоборств в обороне. Эта команда невероятно хороша в том, чтобы ломать игру противника. Они разрушили игру всех топовых соперников, с которыми встретились в рамках РПЛ. Ведущие команды лиги думали только о том, как бы поднять голову в этих матчах. Талалаев лучше всех в стране готовит команду в функциональном плане. Отсюда же выигранные подборы и точные длинные передачи. Может, это и не искусство, какое можно увидеть в лучших играх ЦСКА и «Локомотива», но это качественное ремесло», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После 12 туров РПЛ этого сезона «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице. В активе команды Талалаева 23 очка.