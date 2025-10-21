Скидки
«Катастрофа!» Ветеран ЦСКА раскритиковал игру армейцев в дерби с «Локомотив»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв подверг критике игре армейцев в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, где в рамках московского дерби красно-синие разгромно проиграли «Локомотиву». Игра закончилась победой со счётом 0:3.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Катастрофа! Челестини перекроил всю оборону: на фланги поставил [Данила] Кругового и [Милана] Гаича. Это недопустимо! Второй гол [Дмитрия Воробьева] очень странный и красивый. Но кто упустил игрока? Гаич! Как можно было дать ему подать с такого расстояния? Наклони голову, закрой все места и иди на мяч! Нельзя так играть.

Второй момент — это [Алексей] Батраков. Гулял по центру поля, как по парку Горького. Почему, когда он забивал гол, никто не вышел? Где были великие игроки [Иван] Обляков и [Матвей] Кисляк? Алексей — главный распасовщик в «Локомотиве». Почему этого не понимают — непонятно», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

Благодаря победе в дерби «Локо» вырвался на первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова имеет в своём активе 26 очков. ЦСКА с 24 очками располагается на третьей строчке.

Мостовой отреагировал на ошибку Торопа перед голом Воробьёва с нулевого угла в дерби
