Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Заведомо сильнее всех в РПЛ». Гасилин призвал Батракова быстрее перебираться в топ-лигу

«Заведомо сильнее всех в РПЛ». Гасилин призвал Батракова быстрее перебираться в топ-лигу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями об игре и перспективах 20-летнего атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков сейчас намного сильнее остальных футболистов нашего чемпионата. Он делает разницу в решающих играх команды. Он поразительно разносторонний игрок. Может забивать с самых разных позиций. Я искренне хочу, чтобы он уехал в топовый чемпионат как можно раньше… Наш чемпионат прекрасен, но у нас Батраков уже заведомо сильнее всех. Такой талант в таком возрасте должен развиваться! Кто‑то скажет, что Батраков должен задержаться и выиграть что‑то с «Локомотивом», но ведь «Локомотив» может и ничего не выиграть. Батракову нужно развиваться, и я хочу видеть его развитие в одном из ведущих чемпионатов мира», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл 16 матчей во всех турнирах. На его счету 12 голов и три ассиста.

Материалы по теме
Григорян назвал тренера, готовившего команду в функциональном плане лучше всех в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android