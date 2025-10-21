Скидки
Гурцкая: футболисты Спартака» в матче с «Ростовом» плюнули на всё, что говорили им тренера

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Футболисты Спартак» плюнули на всё, что говорили им тренера. Они повели всю игру через Барко и он провёл очень сильный матч, его не смогли накрывать. Он очень сильно играл. Все, что произошло по ходу матча, они вышли играть в какой-то некий футбол, который предложил им Станкович. После того, как у них ничего не получилось, они просто стали играть через Барко. Чудом «Спартак» в меньшинстве не взял три очка.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на 10-м месте, набрав 14 очков.

