Гурцкая: футболисты Спартака» в матче с «Ростовом» плюнули на всё, что говорили им тренера

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1).

«Футболисты Спартак» плюнули на всё, что говорили им тренера. Они повели всю игру через Барко и он провёл очень сильный матч, его не смогли накрывать. Он очень сильно играл. Все, что произошло по ходу матча, они вышли играть в какой-то некий футбол, который предложил им Станкович. После того, как у них ничего не получилось, они просто стали играть через Барко. Чудом «Спартак» в меньшинстве не взял три очка.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на 10-м месте, набрав 14 очков.