Александр Мостовой назвал причины разгромного поражения ЦСКА в дерби с «Локомотивом»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой объяснил разгромное поражение ЦСКА в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Московское дерби завершилось со счётом 0:3.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Дерби двухнедельной давности снесли нам голову. Никто не думал, что ЦСКА может проиграть так крупно. Да, повлияли проблемы с составом. Но главное — это Батраков. Хорошее качество, которое есть не у всех, — не лупит в сторону, когда выходит на ударную позицию, а направляет его. Было много пространства? Оно есть у большинства, только это большинство обычно лупит на 10 метров мимо. У ЦСКА моменты тоже были, начало было неплохое, но такое бывает», — приводит слова Мостового издание News.ru.

Благодаря победе в дерби «Локо» вырвался на первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова имеет в своём активе 26 очков. ЦСКА с 24 очками располагается на третьей строчке.

