Александр Мостовой назвал причины разгромного поражения ЦСКА в дерби с «Локомотивом»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой объяснил разгромное поражение ЦСКА в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Московское дерби завершилось со счётом 0:3.

«Дерби двухнедельной давности снесли нам голову. Никто не думал, что ЦСКА может проиграть так крупно. Да, повлияли проблемы с составом. Но главное — это Батраков. Хорошее качество, которое есть не у всех, — не лупит в сторону, когда выходит на ударную позицию, а направляет его. Было много пространства? Оно есть у большинства, только это большинство обычно лупит на 10 метров мимо. У ЦСКА моменты тоже были, начало было неплохое, но такое бывает», — приводит слова Мостового издание News.ru.

Благодаря победе в дерби «Локо» вырвался на первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова имеет в своём активе 26 очков. ЦСКА с 24 очками располагается на третьей строчке.