Александр Сильянов назвал «Локомотив» «Отрядом самоубийц»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов дал необычное прозвище железнодорожникам после победы красно-зелёных в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0).
«Локомотив» — сумасшедшая команда? Пусть нас теперь называют «Отрядом самоубийц». Прикольно, по-моему, нет? А голы в последнее время и правда крутые забиваем. К тому, что Лёха Батраков такие забивает, я уже привык. А то, что Воробей [Дмитрий Воробьёв] сделал в игре с ЦСКА (речь о голе с нулевого угла. — Прим. «Чемпионата»), очень удивило. Долго пересматривать ещё буду, — приводит слова Сильянова издание Legalbet.
Победа в дерби позволила «Локомотиву» занять первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 26 очков, в то время как ЦСКА, который имеет в своём активе 24 очка, занимает третью позицию.
