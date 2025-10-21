Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Сильянов назвал «Локомотив» «Отрядом самоубийц»

Александр Сильянов назвал «Локомотив» «Отрядом самоубийц»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов дал необычное прозвище железнодорожникам после победы красно-зелёных в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Локомотив» — сумасшедшая команда? Пусть нас теперь называют «Отрядом самоубийц». Прикольно, по-моему, нет? А голы в последнее время и правда крутые забиваем. К тому, что Лёха Батраков такие забивает, я уже привык. А то, что Воробей [Дмитрий Воробьёв] сделал в игре с ЦСКА (речь о голе с нулевого угла. — Прим. «Чемпионата»), очень удивило. Долго пересматривать ещё буду, — приводит слова Сильянова издание Legalbet.

Победа в дерби позволила «Локомотиву» занять первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 26 очков, в то время как ЦСКА, который имеет в своём активе 24 очка, занимает третью позицию.

