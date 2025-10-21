Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мх — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Кайрата» Боранбаев высказался о проблемах с болельщиками перед матчем с «Реалом»

Владелец «Кайрата» Боранбаев высказался о проблемах с болельщиками перед матчем с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал проблемы с болельщиками перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:5).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

— Есть ощущение, что на трибунах было даже больше 23 тысяч.
— Как нам рассказали полицейские, возле стадиона стояло ещё 15 тысяч человек. Мы ожидали большого ажиотажа, но он превзошёл все прогнозы. Я был на стадионе за несколько часов до игры, чтобы лично пройтись по зонам: питание, безопасность, гостеприимство, санитарные узлы. Совместно с УЕФА впервые сделали зону гостеприимства — получилось отлично. Конечно, арена не новая, и при таком наплыве были сложности, но это важный опыт. Мы сделали выводы и уже готовим улучшения вместе с городом и полицией. Главное — у нас налажен диалог с акиматом и правоохранительными органами. Все понимают, что такие события — это не только спорт, но ещё репутация города и страны. Мы движемся вперёд.

— На вас обижались друзья, что не помогли с билетами?
— Все, кто звонил перед матчем, задавали два вопроса: «Как дела? Можете помочь с билетами?» Что поделать, если кто-то обиделся. Всем помочь не было возможности. По контракту УЕФА забирает часть билетов для своих партнёров. Обычно забирают боксы, но у нас их нет. Когда стало понятно, что УЕФА заберёт себе не всю забронированную квоту, то мы могли оставшиеся билеты выкупить обратно и кому-то помочь, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, в матче 3-го тура главного еврокубкового турнира казахстанская команда встретится на своём поле с кипрским «Пафосом». Встреча пройдёт 21 октября.

Полное интервью с Боранбаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Материалы по теме
Эксклюзив
Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин высказался о предстоящем матче с «Пафосом» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android