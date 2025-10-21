Владелец «Кайрата» Боранбаев высказался о проблемах с болельщиками перед матчем с «Реалом»

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал проблемы с болельщиками перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:5).

— Есть ощущение, что на трибунах было даже больше 23 тысяч.

— Как нам рассказали полицейские, возле стадиона стояло ещё 15 тысяч человек. Мы ожидали большого ажиотажа, но он превзошёл все прогнозы. Я был на стадионе за несколько часов до игры, чтобы лично пройтись по зонам: питание, безопасность, гостеприимство, санитарные узлы. Совместно с УЕФА впервые сделали зону гостеприимства — получилось отлично. Конечно, арена не новая, и при таком наплыве были сложности, но это важный опыт. Мы сделали выводы и уже готовим улучшения вместе с городом и полицией. Главное — у нас налажен диалог с акиматом и правоохранительными органами. Все понимают, что такие события — это не только спорт, но ещё репутация города и страны. Мы движемся вперёд.

— На вас обижались друзья, что не помогли с билетами?

— Все, кто звонил перед матчем, задавали два вопроса: «Как дела? Можете помочь с билетами?» Что поделать, если кто-то обиделся. Всем помочь не было возможности. По контракту УЕФА забирает часть билетов для своих партнёров. Обычно забирают боксы, но у нас их нет. Когда стало понятно, что УЕФА заберёт себе не всю забронированную квоту, то мы могли оставшиеся билеты выкупить обратно и кому-то помочь, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, в матче 3-го тура главного еврокубкового турнира казахстанская команда встретится на своём поле с кипрским «Пафосом». Встреча пройдёт 21 октября.

Полное интервью с Боранбаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.