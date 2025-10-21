Скидки
«Надо брать». Губерниев иронично отреагировал на слухи о назначении Гарсии в «Спартак»

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост в своём телеграм-канале с реакцией на слухи о возможном назначении испанского специалиста Луиса Гарсии главным тренером московского «Спартака». Напомним, ранее «Чемпионат» и испанское издание Marca сообщали, что Гарсия ведёт переговоры со спортивным директором «Спартака» Фрэнсисом Кахигао, который лоббирует его назначение в клуб на замену сербу Деяну Станковичу.

«Тренер прекрасный!!! «Спартак», надо брать…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале, добавив ряд смеющихся эмодзи.

Отметим, данный пост был реакцией на видео с бурными эмоциями Луиса Гарсии во время работы в «Алавесе», когда его команда в декабре 2023 года при счёте 0:0 пропустила на 92-й минуте гол от «Реала», игравшего с 54-й минуты в меньшинстве.

Испанский специалист на данный момент находится без работы. Ранее сообщалось, что Гарсия ответил отказом на приглашение «Сарагосы». Прежде Гарсия тренировал «Мальорку», «Вильярреал», «Хетафе», «Леванте», «Алавеса», «Эльче» и саудовский «Аль-Шабаб».

