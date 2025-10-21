«Вылези из компьютера». Быстров раскритиковал игру Соболева за «Зенит»

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров раскритиковал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Вместо того, чтобы на Соболева на этого пешехода смотреть, выпустите быстрого молодого своего воспитанника, который пробежит хотя бы с довольным лицом. Хотя бы за эти пять минут ускорится. Дай ему пас. Я считаю, что даже за пять минут футболист может себя проявить. Есть две борьбы, он должен две борьбы выиграть. А если он смотрит на мяч, три шага сделал, другие ведут борьбу, а он смотрит. Если бы я был в команде, я бы сказал: «Саша, иди ты…иди уже в другой клуб. Иди поиграть. Вылези из своего компьютера, хорош стрелять. Ты футболист, ты еще можешь поиграть. Иди в футбол поиграть, иди в Самару, иди в «Акрон», куда угодно», — сказал Быстров в программе «О, Родной Футбол!» на Youtube-канале.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.