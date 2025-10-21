Скидки
Главная Футбол Новости

Ташуев рассказал, что нужно сделать «Локомотиву», чтобы стать чемпионом РПЛ

Комментарии

Известный отечественный тренер Сергей Ташуев высказался о шансах «Локомотива» стать чемпионом РПЛ по итогам сезона-2025/2026.

— Вы можете представить что «Локомотив» станет чемпионом России?
— Да. Если зимой ещё будет усиление и они купят хорошего иностранца. Не дай бог, железнодорожники потеряют из‑за травмы двух ключевых футболистов, там же нет сейчас запасных игроков высокого уровня. Но сегодня спортивные слагаемые успеха складываются в пользу «Локомотива», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

После 12 туров чемпионата России «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 26 очков. Столько же очков и у «Краснодара», который находится на втром месте, замыкает лидирующую тройку ЦСКА, набрав 24 очка.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Акроном». Матч состоится 26 октября.

