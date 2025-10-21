Скидки
В «Бенфике» сделали заявление о ситуации с Судаковым на фоне событий в Украине

В «Бенфике» сделали заявление о ситуации с Судаковым на фоне событий в Украине
Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта рассказал, какие шаги клуб предпринял для поддержки полузащитника Георгия Судакова.

«Мы полностью на стороне Судакова и готовы оказывать ему любую необходимую помощь. Несмотря на свою молодость, он проявляет удивительную зрелость. Вероятно, события, происходящие в его родной стране, повлияли на его внутреннее взросление.

Мы старались внимательно отнестись к его потребностям и поддержать его всеми возможными способами. Мне кажется, он достойно справляется с ситуацией. Это действительно выдающийся футболист, и его случай — особенный», — отметил Руй Кошта в интервью CMTV, слова из которого приводит O Jogo.

Напомним, судаков перешёл в «Бенфику» из «Шахётра» этим летом на правах аренды с обязательством выкупа.

Фанаты «Бенфики» освистали игроков после поражения от «Карабаха»

