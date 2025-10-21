Скидки
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола рассказал о травме Родри и сроках его восстановления

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал состояние полузащитника Родри и его шансы выйти на поле в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«Сомневаюсь, что Родри будет готов сыграть с «Вильярреалом». Скорее всего, он пропустит и встречу с «Астон Виллой».

Проблема не слишком серьёзная — это мышечное повреждение, но мы должны действовать осторожно. Мы уже предпринимали попытки избежать подобных травм, но, к сожалению, не смогли полностью предотвратить их появление. Посмотрим, как будут развиваться события», — отметил Гвардиола на пресс-конференции перед матчем.

Игра с «Вильярреалом» запланирован на сегодня, 21 октября. Начало — в 22:00 мск. Напомним, Родри недавно перенёс длительное восстановление от травмы крестообразной связки колена.

