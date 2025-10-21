В «Барселоне» объяснили решение отказаться от покупки игроков этой зимой

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб пока не рассматривает возможность усиления состава в зимнее трансферное окно.

«На данный момент я не вижу причин выходить на рынок зимой. Сезон ещё впереди, и многое станет ясно по ходу. Никто из игроков не выражал желания покинуть команду, поэтому это не влияет на наши планы.

Если ситуация изменится или возникнет реальная необходимость, мы будем готовы реагировать. Я не хочу называть конкретные имена, но мы внимательно следим за развитием событий», — приводит слова Деку Football Espana.

Напомним, на данный момент «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 22 очка после девяти туров. Возглавляет турнирную таблицу «Реал», в активе которого после аналогичного количества игр 24 очка.

