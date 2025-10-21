Мбаппе — автор редчайшего достижения «Реала». Такое сделал Роналду 11 лет назад

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал героем матча 9-го тура Ла Лиги, принеся клубу минимальную победу в выездной игре против «Хетафе» — 1:0 и вписав своё имя в историю, сообщает Opta Sport.
Единственный гол встречи игрок забил на 80-й минуте после передачи Арды Гюлера. Этот мяч стал для Мбаппе уже десятым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Кроме того, на его счету 2 результативные передачи.
Таким образом, Мбаппе стал первым футболистом мадридского клуба с сезона-2014/15, который забил 10 и более голов в первых девяти турах Ла Лиги. Последним, кому это удавалось, был Криштиану Роналду — тогда он отличился 17 раз.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Реал» прошлым летом свободным агентом.
