19:45 Мск
Футбол Новости

Мбаппе — автор редчайшего достижения «Реала». Такое сделал Роналду 11 лет назад

Мбаппе — автор редчайшего достижения «Реала». Такое сделал Роналду 11 лет назад
Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал героем матча 9-го тура Ла Лиги, принеся клубу минимальную победу в выездной игре против «Хетафе» — 1:0 и вписав своё имя в историю, сообщает Opta Sport.

Испания — Примера . 9-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 80'    
Удаления: Ньом – 77', Санкрис – 84' / нет

Единственный гол встречи игрок забил на 80-й минуте после передачи Арды Гюлера. Этот мяч стал для Мбаппе уже десятым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Кроме того, на его счету 2 результативные передачи.

Таким образом, Мбаппе стал первым футболистом мадридского клуба с сезона-2014/15, который забил 10 и более голов в первых девяти турах Ла Лиги. Последним, кому это удавалось, был Криштиану Роналду — тогда он отличился 17 раз.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Реал» прошлым летом свободным агентом.

