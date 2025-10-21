Скидки
21-летний сын экс-звезды сборной Англии погиб в результате ДТП с трактором

Комментарии

В Глостершире (Великобритания) в результате трагического ДТП погиб Харли Пирс — 21-летний сын бывшего игрока сборной Англии Стюарта Пирса. Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, авария с участием трактора произошла 16 октября на участке дороги A417 в районе Олд Бердлип-Хилл, недалеко от Глостера. По информации местной полиции, молодой человек скончался на месте.

Харли Пирс проживал в Марлборо (Уилтшир) и был младшим из двух детей Стюарта Пирса. Его отец провёл 78 матчей за сборную Англии и некоторое время исполнял обязанности главного тренера национальной команды в 2012 году.

Свои соболезнования Пирсу уже опубликовали пресс-службы «Манчестер Сити», «Вест Хэма» и «Ноттингем Форест».

