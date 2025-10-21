Скидки
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Мудрик? Главное — ставить цель». Коноплянка высказался о продвижении украинских игроков

«Мудрик? Главное — ставить цель». Коноплянка высказался о продвижении украинских игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка, ныне работающий футбольным агентом, поделился мнением о перспективах украинских футболистов за рубежом.

«Игроками с Украины интересуются в ведущих футбольных странах — Испании, Португалии, Франции, Германии. Главное, чтобы сами ребята осознали: нужно выкладываться на максимум. Всё возможно — пример Судакова это доказывает.

Вспомните трансфер Мудрика за сто миллионов — кто мог бы в это поверить пять лет назад? Никто. Но он показал: если играть на уровне, неважно где — тебя заметят. Главное — ставить цель, не лениться, жить футболом и получать от этого кайф», — приводит слова Коноплянки Футбол 24.

Напомним, Евгений завершил профессиональную карьеру в июле прошлого года. Мудрик на данный момент временно отстранён от футбола после обнаружения в его анализах допинга.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

